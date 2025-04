Impactante confesión de un crimen: declararon culpable al asesino de Franco García Vega

“Yo no sabía qué hacer, estaba nervioso y disparé”. La frase surgió de la boca de un adolescente, menor de edad al momento del crimen, y selló el destino judicial de quien lo acompañaba aquella noche trágica: Lucas Nicolás Verón, conocido en el barrio como “El Mutante”.

Este martes 29 de abril, en el marco de una audiencia celebrada en los tribunales penales de la capital tucumana, la Justicia resolvió declarar culpable a Verón por el crimen de Franco Emmanuel García Vega (29), ocurrido el 8 de diciembre de 2023. Fue tras un acuerdo parcial de juicio abreviado entre el Ministerio Fiscal, el acusado y su defensa. La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, formalizó el convenio en la audiencia, representada por la auxiliar de fiscal Luz Becerra.

La calificación legal del hecho y el monto de la pena se definirán en una segunda etapa del proceso. Por el momento, el tribunal aceptó la responsabilidad penal de Verón en el violento episodio.

Una noche violenta

Franco había salido a dejar a un amigo en su casa, cerca de la esquina de Larrea y Juan B. Terán, al suroeste de San Miguel de Tucumán. Eran alrededor de las 22:00 cuando detuvo la moto frente a la vivienda. En ese instante, aparecieron Verón y el menor de edad a bordo de una motocicleta. La intención, según la acusación, era clara: robar.

El adolescente, armado con un revólver que le había entregado previamente “El Mutante”, descendió del rodado e hizo un primer disparo al suelo, como advertencia. Pero García Vega no se dejó intimidar: reaccionó con furia, golpeando con su casco y una cadena a los asaltantes. Los empujó, los hizo retroceder unos 20 metros hasta hacerlos caer al pavimento.

Fue allí cuando todo se salió de control. El menor sacó el arma nuevamente y le disparó en el pecho a Franco. El disparo fue letal. La víctima cayó al instante.

La confesión

El testimonio del adolescente fue clave para incriminar a Verón. En su declaración, dijo:

“Yo estaba en la casa de mi primo, llegó ‘Mutante’ con la moto y me dijo ‘vamos a ranchar’. Yo subo a la moto y cuando íbamos veo el arma que él tenía. Me pongo nervioso. En lo que íbamos andando él ve a las dos personas, me dice ‘bajate, robales’ y me pasa el arma”.

Según el relato, el menor intentó asustar a la víctima con un disparo al suelo. Pero todo se complicó:

“Uno se empieza a enloquecer, entonces para tranquilizarlo hago un tiro al piso, pero se enloqueció más. Ahí es donde lo agarraron a Verón y le empezaron a pegar con un casco y una cadena. Lo tiraron al piso y le pegaban. Yo me asusto y cuando iba corriendo él me grita ‘¡ayudame, ayúdame!’. Yo no sabía qué hacer, estaba nervioso y disparé. Vi que una persona cayó al piso, alcé la moto y a él, y después me dejó en la casa de mi prima, llevándose la moto y el arma, y nunca más volví a verlo”.

La disputa legal

En el acuerdo presentado, tanto la Fiscalía como la defensa de Verón coincidieron en los hechos pero discreparon en su calificación. Mientras que la defensa lo considera coautor de un robo agravado, el Ministerio Fiscal sostiene que se trató de un homicidio en ocasión de robo.

“Si bien quien dispara es el menor, Verón está con él cometiendo el delito donde termina perdiendo la vida la víctima”, señaló la auxiliar de fiscal Becerra. Por eso, el convenio fue firmado como parcial y será completado más adelante en la llamada cesura de juicio, donde se resolverá la figura penal definitiva y la pena correspondiente.

El menor, ya condenado

El adolescente, coimputado en la causa, fue declarado penalmente responsable en una audiencia celebrada el 15 de marzo pasado. Fue él mismo quien, al declarar, involucró directamente a Verón y reconstruyó con detalle cómo se gestó y ejecutó el crimen que dejó sin vida a un joven tucumano y enlutó a toda una familia.