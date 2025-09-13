Tras una cinematográfica persecución iniciada en San Andrés, un hombre de 43 años fue atrapado esta madrugada en Banda del Río Salí, acusado de intentar secuestrar a una menor. Lo que encontraron en su auto podría complicar su situación

La alerta fue emitida por la madre de la niña. Varios móviles policiales lo persiguieron durante algunos kilómetros hasta que lograron frenar la marcha del Peugeot color bordó en que intentaba escapar. Una vez aprehendido, los policías registraron lo que había en el vehículo.

En el interior del auto del hombre encontraron dos teléfonos celulares y varias tarjetas de memoria que contenían videos de contenido sexual. El sospechoso, además, llevaba en el auto ropa interior erótica de mujer.

Tras la detención del hombre, la policía realizó averiguaciones en el barrio en que el sospechoso vive. Allí, recogió testimonios de personas que aseguran que ya había sido denunciado en varias oportunidades por exhibiciones obsenas. Además, relataron que se trata de un docente recientemente relevado de sus tareas frente a menores de edad y puesto a hacer trabajo administrativo, aunque no trascendió en qué establecimiento