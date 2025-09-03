En la tarde de este miércoles, el comisario mayor Ricardo Villagra, coordinador de zonas de la Unidad Regional Este, informó a cerca de los recorridos y controles que realizará el personal policial bajo su dirección por las jurisdicciones de San Andrés, Los Bulacios, Delfín Gallo, Cruz Alta, La Florida, Alderetes, Banda del Río Salí y Lastenia.

“Contamos con los recursos de la Unidad Regional Este, División Patrulla Motorizada y los móviles de las comisarías de zona II a los fines de realizar prevención y aplicar las Ley Nacionales de Tránsito, Contravenciones y el Código Penal, si así lo requiere”, señaló Villagra.

Para concluir, el comisario mayor resaltó que este tipo de operativos se realiza conforme a lo ordenado por el gobernador, ministro de Seguridad, jefe y subjefe de Policía y jefe regional, comisario general Carlos Ruíz, para lograr un acercamiento a la ciudadanía y que se sienta segura con los controles. /Comunicación Tucumán