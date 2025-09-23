Este martes tendrá lugar en los tribunales de Santa Fe la audiencia de medidas cautelares para el camillero santotomesino que está detenido, acusado de haber estafado al menos a cuatro mujeres, tres de las cuales fueron sus parejas.

La fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos, Yanina Tolosa, imputó el pasado jueves a Matías Nicolás DLP, un camillero de 37 años que trabajaba en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe, lugar donde incluso conoció a una de sus víctimas.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó la autoría del delito de “estafa -4 hechos- en concurso real entre sí”, las cuales se produjeron desde mediados de 2023 y hasta su detención, el lunes 15 de septiembre.

La atribución fue realizada ante el juez de la IPP, Leandro Lazzarini, con control del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a cargo de la Dra. Virginia Segado.

¿Libertad o cárcel?

Según pudo estimar la fiscalía, el monto de la estafa supera los 70 millones de pesos, cuyo destino comprobable está dado por la compra de diferentes objetos de valor -algunos de ellos secuestrados-; pero otra parte habría sido despilfarrada en gastos triviales, como viajes en avión, perfumes, deliveries y servicios de transporte, entre otros.

La discusión de este martes estará en si continúa el proceso en libertad y a partir de ello se compromete ante el juez a resarcir a las víctimas como parte de las alternativas a la prisión; o privado de su libertad, atento al peligro latente que podría implicar su soltura.

En cuanto al modus operandis, la fiscal Tolosa explicó que Matías DLP utilizaba datos personales de las víctimas para gestionar cuentas bancarias en diferentes entidades, a través de las cuales obtenía tarjetas de crédito y créditos personales que generaron deudas e intereses millonarios para las denunciantes.

Abogado de parte

En ese sentido, el abogado Romeo Díaz Duarte, dijo al medio El Litoral que “las víctimas prefieren recuperar el dinero pero que alguien le resguarde la vida”.

“Si bien no estamos formalmente constituidos como querellantes, sí patrocinamos a una de las víctimas directas, una mujer que mañana va a ser escuchada por el magistrado”, destacó.

“¿Quién se va a hacer responsable si le pasa algo a estas mujeres?”, se preguntó el penalista que pretende constituirse como querellante en la causa.

Víctimas vulnerables

“Entendemos que todas fueron mujeres vulnerables, una con tratamiento psicológico, otra con problemas familiares y todas mujeres solas”, destacó el profesional. “Esas situaciones de vulnerabilidad él las aprovechaba para luego poder defraudarlas. Es un caso típico, salvando las diferencias, del ‘estafador de Tinder’”, amplió.

De poder constituirse como querellantes en las próximas horas, “vamos por la preventiva”, dijo Díaz Duarte, “porque nuestra representada tiene mucho miedo”.

En cuanto a lo vivenciado por su clienta, destacó que el camillero “primero empezó con evasivas, pero luego se puso muy violento ante el reclamo del dinero. No puede estar en estado de libertad”, cerró.

Acusación fiscal

Según informó la Oficina de Prensa del MPA, el monto total del accionar delictivo a julio de 2025 asciende a 70.756.940,37 pesos, aunque podría incrementarse en función de que la investigación aún no está concluida.

Además, la fuente oficial destacó que las estafas fueron en perjuicio de tres mujeres que fueron pareja de él y de una amiga.

Asimismo anunciaron que la audiencia de medidas cautelares se realizará el martes y que la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 definió el horario para las 11.30, en la Sala Nº 1 y estará a cargo del mismo juez que tomó la imputativa, el Dr. Leandro Lazzarini./EL