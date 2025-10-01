Incautan 444 kg de cocaína escondida entre cajas de bananas

Mediante tareas de investigación, las fuerzas de seguridad constataron el ingreso de una camioneta Chevrolet S10 y un camión con semirremolque de patente boliviana a un domicilio de la localidad de Monte Grande. La S10 actuaba como puntero del camión y, tras permanecer en la vivienda, fue interceptada al salir en avenida Pedro Dreyer, a nueve cuadras del lugar.

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes hallaron en la caja 14 bolsas tipo arpillera que contenían paquetes similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes. Paralelamente, otro grupo de uniformados interceptó el camión en la intersección de la avenida Jorge Newbery y la autopista Ezeiza–Cañuelas.

El conductor declaró que se dirigía al Mercado Central con un cargamento de bananas. Ante la magnitud de los hallazgos, el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora ordenó trasladar el procedimiento a la Escuela de Gendarmería “Gral. Martín Miguel de Güemes” y autorizó dos allanamientos: uno en Monte Grande —lugar en el que se habría efectuado el traspaso de la carga— y otro en Ezeiza.

En el instituto de la fuerza se descargaron 420 ladrillos que, sometidos a la prueba de campo Narcotest, resultaron positivos para cocaína. El peso total del estupefaciente fue de 444 kilos 834 gramos. En los allanamientos se secuestraron un teléfono celular, un equipo GPS, dos automóviles y documentación de interés para la causa. Como resultado del operativo, cuatro hombres fueron detenidos: tres de nacionalidad boliviana y uno argentino.