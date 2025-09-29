Incautan 594 kg de cocaína escondidos en tachos: detalles del megaoperativo en Santiago

La Policía de Santiago del Estero informó este lunes el secuestro de un cargamento de cocaína compuesto por 535 panes, ocultos en tachos de 200 litros, que arrojó un peso total de 594,704 kilogramos, según fuentes del Juzgado Federal N.º 1 a cargo del juez Guillermo Molinari.

Dos personas que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux fueron detenidas en el marco del procedimiento, considerado uno de los decomisos de estupefacientes más importantes de los últimos años en la provincia y con un valor de mercado que las fuentes calificaron de millonario. El destino final de la droga es objeto de investigación judicial.

El operativo se realizó sobre la ruta 34, en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, y estuvo encabezado por personal de la comisaría local con asistencia de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Santiago del Estero. La actuación se llevó a cabo bajo las directivas del Juzgado Federal N.º 1 y contó con la intervención de la Secretaría Penal correspondiente.

De acuerdo con el parte oficial, el decomiso fue el resultado de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar un vehículo proveniente de la provincia de Salta. En su interior se hallaron los tachos que contenían la sustancia. Los recipientes fueron examinados con equipos de escaneo que confirmaron la presencia de cocaína.

El detalle del contenido de cada tacho, según la documentación judicial, fue el siguiente: 87,450 kg en el primer recipiente; 163,630 kg en el segundo; 167,408 kg en el tercero; y 176,216 kg en el cuarto, totalizando 594,704 kg.

Las pesquisas policiales y judiciales continúan para establecer el origen de la droga, su posible red de distribución y los roles que habrían desempeñado los detenidos y otras personas involucradas. La causa permanece bajo secreto de sumario mientras avanzan las medidas de prueba y las diligencias pertinentes.