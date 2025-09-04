En un control a un camión de una empresa de encomiendas que se realizó este miércoles en el marco del Operativo Lapacho, los efectivos del Destacamento Fronterizo 7 de Abril descubrieron 97 bultos con mercadería de origen extranjero que se trasladaban sin aval aduanero.

El vehículo provenía desde Salta por la ruta nacional N° 34 con destino a la provincia de Buenos Aires.

Tras el hallazgo de la mercadería, las autoridades del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán y de la Dirección General de Aduanas ordenaron el secuestro de los bultos por presunta infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

El procedimiento fronterizo fue supervisado por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles. /Comunicación Tucumán