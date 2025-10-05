Narcotráfico en Tucumán: hallaron 4 kilos de marihuana ocultos en el equipaje de una mujer

Una pasajera fue detenida tras el hallazgo de cuatro kilogramos de marihuana ocultos en su equipaje durante un control en un ómnibus interprovincial. El viaje tenía como recorrido la ciudad de Salta con destino a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El operativo se desarrolló cuando efectivos del Escuadrón Núcleo "Aguilares" inspeccionaron la bodega del vehículo y advirtieron un fuerte olor a cannabis sativa. La procedencia del aroma se concentró en un bolso de mano perteneciente a la mujer, que al ser revisado contenía la droga acondicionada en cuatro paquetes amorfos.

Tras el secuestro del estupefaciente, la pasajera quedó detenida y el caso quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán. En estas investigaciones, las fuerzas suelen continuar con peritajes para determinar el origen de la droga, posibles vinculaciones con redes de narcotráfico y responsabilidades penales adicionales.

La intervención se enmarca en los controles de transporte interprovincial que buscan detectar y desarticular el traslado de sustancias ilícitas, una práctica recurrente en determinadas rutas y servicios de ómnibus. Las actuaciones judiciales y la investigación forense definirán los pasos siguientes en el proceso penal.