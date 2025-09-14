En un operativo realizado en la provincia de Tucumán, efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” del Grupo “Burruyacú” detectaron cuatro kilogramos de cocaína ocultos en compartimientos fabricados dentro del equipaje de una pasajera. La mujer, de nacionalidad boliviana, viajaba en un servicio de transporte de larga distancia cuando fue sometida al control de rutina.

El hallazgo ocurrió tras la revisión con equipos de escáner que permitieron advertir anomalías en dos bolsos de viaje. Los funcionarios policiales constataron la presencia de dobles fondos confeccionados en el interior de las valijas, donde se encontraron paquetes con la sustancia estupefaciente. Ante la evidencia, se procedió a la detención de la pasajera y al secuestro del narcótico.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, que instruye las medidas judiciales pertinentes. El procedimiento se inscribe en los controles de prevención y combate del tráfico de drogas que realizan las fuerzas en rutas y terminales de transporte de larga distancia en la provincia.

Las autoridades no brindaron, por el momento, información adicional sobre la identidad de la detenida ni sobre posibles vínculos con redes de narcotráfico. El secuestro de cuatro kilos de cocaína representa una incautación significativa para la jurisdicción y será materia de peritajes y análisis judiciales.