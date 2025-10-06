Incautan hongos, pastillas, gomitas y brownies adulterados con marihuana

En un operativo de prevención y seguridad vial realizado sobre el kilómetro 66 de la Ruta Nacional N° 20, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un vehículo particular procedente de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.

Durante la inspección rutinaria, los uniformados advirtieron un fuerte olor que provenía del sector del baúl del automóvil. Con la presencia de testigos y la intervención del perro detector de estupefacientes, se verificó la existencia de una mochila y tres cajas de cartón en el interior del rodado. En su interior se hallaron sobres que contenían hongos y gomitas con efectos alucinógenos; frascos con pastillas; un líquido elaborado a base de hongos; y diez unidades de brownies con contenido de marihuana.

La Fiscalía Federal de San Luis ordenó las diligencias pertinentes. Las actuaciones fueron labradas conforme a lo instruido por el Ministerio Público, y el conductor, oriundo de la provincia de Córdoba, quedó en libertad supeditado a la causa mientras continúa la investigación.