En un operativo de prevención y seguridad vial realizado sobre el kilómetro 66 de la Ruta Nacional N° 20, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un vehículo particular procedente de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis.

Incautan hongos, pastillas, gomitas y brownies adulterados con marihuana

Durante la inspección rutinaria, los uniformados advirtieron un fuerte olor que provenía del sector del baúl del automóvil. Con la presencia de testigos y la intervención del perro detector de estupefacientes, se verificó la existencia de una mochila y tres cajas de cartón en el interior del rodado. En su interior se hallaron sobres que contenían hongos y gomitas con efectos alucinógenos; frascos con pastillas; un líquido elaborado a base de hongos; y diez unidades de brownies con contenido de marihuana.

La Fiscalía Federal de San Luis ordenó las diligencias pertinentes. Las actuaciones fueron labradas conforme a lo instruido por el Ministerio Público, y el conductor, oriundo de la provincia de Córdoba, quedó en libertad supeditado a la causa mientras continúa la investigación.

