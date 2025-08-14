Incautan un cargamento de cocaína valuado en más de $800 millones

La perra antinarcóticos "Jasy" se transformó en pesadilla para un camionero salteño, al delatar que transportaba 43 ladrillos de cocaína, valuados en $ 890.667.750. La droga estaba camuflada en una carga de maíz que había partido desde Aguaray (Salta) y tenía como destino la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería Nacional en la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 "Santiago del Estero". El hallazgo se produjo en un control de rutina llevado a cabo en la ruta nacional Nº 16, kilómetro 471, a unos 23 kilómetros de Monte Quemado.

Los efectivos iniciaron el control respaldados por la can detectora "Jasy". El animal trepó hasta la carga de granos de maíz en el acoplado y comenzó a ladrar insistentemente: casi siempre ello sería indicador de estupefacientes.

Con luz verde del titular del Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Sebastián Argibay, los gendarmes requisaron todo y descubrieron, ocultas, en los granos dos cajas de cartón que contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo similares a las utilizadas para el transporte de dicha sustancia.

Los gendarmes realizaron pruebas de campo y confirmaron que se trataba de cocaína, la carga tenía un peso exacto de 44,645 kilogramos.

La Justicia Federal ordenó la detención del conductor del vehículo en calidad de incomunicado, incautación del rodado y acoplado, como también del armamento y municiones descriptas. Argibay indagará al camionero en las próximas horas. / El Liberal