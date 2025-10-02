Incautaron más de 444 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de bananas

Gendarmería Nacional secuestró más de 444 kilos de cocaína valuados en 6 millones de dólares durante un operativo realizado este miércoles en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

La investigación, a cargo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, derivó en la detención de cuatro hombres —tres ciudadanos bolivianos y un argentino— y en el decomiso de vehículos, teléfonos y documentación vinculada a la causa.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba una camioneta Chevrolet S10 como puntera para abrir paso a un camión con semirremolque y patente boliviana que llegaba a una vivienda de Monte Grande. Allí se realizaba la descarga de la cocaína, oculta entre bananas, para traspasarla a otros vehículos.

El procedimiento se concretó cuando efectivos interceptaron a nueve cuadras de esa casa una camioneta que transportaba 14 bolsas tipo arpillera con 420 ladrillos de cocaína, cuyo peso total alcanzó los 444 kilos 834 gramos. Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza.

Detenciones, allanamientos y el valor millonario de la droga

El camión que trasladaba la fruta fue interceptado más tarde en la avenida Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, cuando se dirigía al Mercado Central. En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en Monte Grande y Ezeiza, donde se incautaron un GPS, teléfonos celulares, dos autos y documentación de interés.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el golpe contra el narcotráfico y afirmó en la red social X: “El bananero camuflaba más de 444 kilos de la cocaína más pura en su cargamento. Más de 6 millones de dólares al costo, o 26 millones en valor de venta al consumidor que no recibe el narcotráfico. Cuatro narcos detenidos, allanamientos, el camión implicado y otros vehículos incautados. Con trabajo, decisión e investigación, les arruinamos el negocio y el fin de semana a unos cuantos”.