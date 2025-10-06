Un nuevo foco de quema de caña fue detectado este lunes en una finca de Bella Vista, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF). El incendio, que afectó caña ya cortada, motivó la intervención de peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes trabajaron en el lugar para determinar el origen del siniestro.

De acuerdo con el MPF, los investigadores realizaban inspecciones programadas de incendios en cañaverales cuando constataron que, en uno de los sectores, se producía una quema activa. Ante esa situación, los peritos iniciaron averiguaciones y lograron establecer la identidad de la persona que habría provocado el fuego.

Las actuaciones serán remitidas a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos I, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, que se encargará de investigar las causas del hecho y de determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Desde el MPF recordaron que la quema de cañaverales y pastizales configura un delito penal por su impacto sobre el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Además, solicitaron la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de prácticas de manera anónima a través de la línea 381.319.5131.