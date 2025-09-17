Un incendio de gran magnitud se desató esta tarde en un inmueble de la zona de avenida Alem al 3.000. En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos.

De acuerdo con los vecinos que enviaron videos a Los Primeros, el fuego se inició en un depósito de aceite en la entrada del barrio Policial 4, en la zona de Manantial Sur. Las llamas, según indican testigos, se habrían extendido hacia dos casas cercanas.

Estos son algunos de los videos enviados por los vecinos a Los Primeros.