El barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, permanece conmocionado por dos hechos de extrema violencia que se registraron en las últimas horas y que podrían estar vinculados entre sí.

El primero de los sucesos ocurrió aproximadamente a las 15:30 en la intersección de las calles Coquena y Viracocha, cuando un incendio de características intensas consumió una iglesia evangélica. El siniestro dejó un saldo trágico: dos menores perdieron la vida y dos mujeres sufrieron heridas. Ante la magnitud del fuego se activó un operativo de emergencia que incluyó a bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad, que trabajaron en la escena para controlar las llamas y asistir a los afectados.

Horas más tarde, a menos de cinco minutos y a corta distancia del lugar del incendio, se produjo un segundo hecho: dos mujeres fueron halladas asesinadas. Ambas víctimas fueron identificadas como Luna Giardino y Mariel Zamudio. Desde la vivienda donde fueron encontradas las mujeres se informó además la desaparición de un niño de cinco años.

Tras una investigación preliminar, las autoridades detuvieron a Pablo Laurta, ciudadano uruguayo e identificado como el padre del niño desaparecido, como principal sospechoso tanto de la sustracción del menor como del doble femicidio. La proximidad temporal y espacial entre el incendio en la iglesia y los homicidios, sumada a que en la iglesia residían ciudadanos de nacionalidad uruguaya, llevó a la fiscalía a evaluar si existe relación entre ambos hechos o si se trató de eventos independientes.

En este momento, los peritajes buscan reconstruir la secuencia de los acontecimientos: los peritos trabajan en la escena del incendio para determinar el origen y la causa del fuego, mientras que en la vivienda donde se encontraron los cuerpos se realizan diligencias destinadas a reunir pruebas forenses y testimoniales.

La investigación está en curso y fuentes judiciales y policiales señalaron que no se descartan todas las hipótesis. Las autoridades locales solicitan prudencia y esperan el resultado de los análisis técnicos y las declaraciones formales para confirmar o descartar vínculos entre los sucesos.

La comunidad de Villa Serrana, que se vio afectada por ambos episodios, permanece consternada. Se esperan nuevas comunicaciones oficiales en las próximas horas, cuando la fiscalía avance con las medidas judiciales correspondientes y se obtengan más datos sobre el paradero del menor y las circunstancias exactas de los hechos.