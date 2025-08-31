Incidente vial en la ruta provincial 323: vehículo chocó contra materiales de obra y dejó heridos

En la mañana de este domingo, a las 06:30, personal de la Comisaría de Santa Rosa de Leales intervino en un incidente de tránsito ocurrido sobre la ruta provincial 323, a la altura del puente en construcción en Loma Verde. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la veracidad de los hechos: se trató de un siniestro vial protagonizado por un único vehículo, un automóvil marca Suzuki Fun de color negro, que circulaba de oeste a este por la ruta citada.

El vehículo era conducido por un sujeto de 29 años y junto a él viajaban dos ocupantes más.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor no advirtió la presencia de la barrera ni la señalización que delimitaban el desvío de la ruta por las obras del puente Sotelo, que se encontraba en construcción. Como consecuencia, el vehículo ingresó al canal en obra y colisionó contra maderas y alambres de grueso calibre empleados en la construcción del nuevo puente. A raíz del impacto, todos los ocupantes sufrieron lesiones.

Una mujer y dos hombres fueron trasladados al Hospital Padilla para su atención por presentar múltiples lesiones.