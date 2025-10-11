Ingenio Bella Vista: 17 obreros resultaron intoxicados tras la ruptura de un caño

Diecisiete empleados del Ingenio Bella Vista resultaron intoxicados este viernes tras la ruptura de un caño por el que circulaba azufre líquido, en el sector conocido como La Calera.

De acuerdo al informe policial, el incidente se produjo cuando un camión tocó el soporte del conducto, provocando una pérdida del químico. Personal de la Comisaría de Bella Vista, junto a la Patrulla Motorizada, Bomberos, Defensa Civil y el C.I.A.C., trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los afectados.

El responsable de Seguridad e Higiene del ingenio, Maximiliano Molina, le informó a la policía que la fuga fue rápidamente contenida y que no existe riesgo para la población. Los trabajadores fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica. El doctor Luis Montilla informó que todos se encuentran fuera de peligro.

Desde la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Bella Vista emitieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la población. Indicaron que “el hecho ocurrido en el Ingenio Bella Vista está bajo control y los equipos de salud y emergencia continúan trabajando de manera preventiva”.

Asimismo, destacaron que “la situación ya se encuentra controlada gracias al trabajo conjunto del personal en el lugar, los Bomberos de Bella Vista, Defensa Civil y CIAC” y confirmaron que los empleados afectados están fuera de peligro. /LV12