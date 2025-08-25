En el marco de un trabajo articulado con el municipio capitalino y las universidades nacionales, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, anunció que se instalará una nueva cabina de seguridad en las inmediaciones de la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para dar mayor tranquilidad a los estudiantes y vecinos de la zona.

“Como nos pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo seguimos trabajando en equipo junto a los municipios, comunas, organizaciones sociales y universidades. En esta oportunidad estamos trabajando con la intendenta Rossana Chahla de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con quienes hemos coordinado trabajo y esfuerzos para brindar seguridad a los estudiantes y a todas aquellas personas que viven alrededor de estos establecimientos”, señaló el titular de la cartera de Seguridad, quien estuvo presente en la inauguración de un nuevo corredor universitario seguro en avenida Independencia al 1.900 junto a la intendenta Chahla y autoridades universitarias.

En ese sentido, el ministro puntualizó al mismo tiempo que se colocaron las denominadas paradas seguras por parte de la municipalidad capitalina, las cuales cuentan con cámaras de seguridad y tótems para alertar en caso de emergencia, el Ministerio de Seguridad ha instalado cabinas que cuentan con efectivos las 24 horas del día, los 365 días del año, y con un sistema de alerta en caso de urgencias o alguna situación delictiva. “Vamos a seguir instalando cabinas y próximamente en la avenida Independencia al 1.900, lo que beneficiará a estas facultades y al barrio Victoria. Así seguimos acercándonos a la gente, llevando a los efectivos a los distintos barrios, trabajando en forma conjunta con las universidades, los centros de estudiantes y la intendenta Rossana Chahla”, aseguró.

Por último, el ministro recordó que “en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ya contamos con una cabina con personal policial las 24 horas, los 365 días del año, y a la vez tenemos cámaras de seguridad de la provincia combinadas con las del municipio. De esta manera hay una cobertura amplia en esta zona, tanto para los estudiantes como para los vecinos”. /Comunicación Tucumán