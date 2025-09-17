Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, recorrió los barrios Mediterráneo, Diza, Villa Angelina y Parque Sur, donde se instalaron garitas preventivas policiales y dialogó con vecinos que les expresaron sus inquietudes.

En ese aspecto, el titular de la cartera de Seguridad, comentó: “Hoy, instalamos cuatro casillas en la zona sur de la capital, siguiendo las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo. El objetivo es acercar al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a los vecinos y a los distintos barrios”.

Además, agregó: “Estas garitas funcionan los 365 días del año, con la presencia de un efectivo las 24 horas. Los agentes se encuentran comunicados entre sí a través de un handy con comunicación satelital, lo que permite una interacción más eficaz y una respuesta rápida ante imprevistos”.

A su vez, el coordinador de Distrito del 911, comisario principal Néstor Jaime, manifestó: “Continuando con el plan de seguridad dispuesto por el ministro, nos encontramos en barrios importantes de la zona sur de la capital instalando nuevas cabinas que cuentan con botón antipánico y baliza”.

En su turno, Verónica, directora de la Escuela Secundaria Miguel de Güemes, expresó: “Esto nos trae seguridad, los chicos van a estar protegidos. Nuestras instalaciones están a disposición del personal policial cuando lo necesiten”.

Por su parte, Fanny, directora de la Escuela Magdalena Lagarrigue, dijo: “Vine a agradecerle a Agüero Gamboa y a la Policía, porque vamos a tener mucha más seguridad”.

Los vecinos, se mostraron muy conformes por las medidas que viene tomando el Ministerio de Seguridad, en ese marco, Oscar, aseguró: “Esta instalación es un gran avance para esta zona, porque hay muchas paradas de colectivos”. En tal sentido, Marcos, declaró: “Le agradezco al ministro por el trabajo que realizó en el barrio”.

Al respecto, René, contó: “Desde el año pasado venimos gestionando esto, es un sueño cumplido, todos estamos muy conformes porque nos da seguridad”. En este contexto, Lorena, explicó: “Estamos muy contentos del acompañamiento que tenemos del ministro. También agradezco al gobernador, porque ahora somos más escuchados”.

En referencia, Elena, exclamó: ““Es muy importante que el Estado esté presente, hay gente que sale a trabajar muy temprano y necesitan la presencia de uniformados”. Finalmente, Alejo, enunció: “Agradezco que ya esté instalada la garita, como vecino estoy más tranquilo porque habrá más presencia policial”. /Comunicación Tucumán