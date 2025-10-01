Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al asesor, Manuel Martínez Zuccardi, recorrieron los barrios Ampliación Kennedy, 24 de Septiembre y Municipal, donde dialogaron con los vecinos y la Policía instaló garitas preventivas.

En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad, expresó: “junto a personas que trabajan conmigo y efectivos policiales recorrimos distintos barrios de San Miguel de Tucumán, donde conversamos con vecinos, escuchamos sus inquietudes y colocamos 3 casillas preventivas. La información que nos brindan es de gran importancia para nosotros porque nos permite seguir planeando recorridos preventivos”.

Los vecinos se mostraron muy conformes, en ese marco, Ana, argumentó: “Nos hacía mucha falta esta casilla preventiva, agradezco al ministro”. En su turno, Coty, manifestó: “Estoy contenta por la instalación de la cabina y porque pude hablar con Agüero Gamboa”. A su vez, Arturo, dijo: “Esta garita nos va a brindar seguridad, y ahora vamos a estar más tranquilos”.

Asimismo, Mabel, directora de la Escuela Lizondo Borda, aseguró “la idea me parece buenísima, porque vamos a estar protegidos por la Policía las 24 horas del día”. Finalmente, Marcela, comentó: “Esta zona necesitaba la presencia policial, nos sorprende gratamente saber que vamos a tener efectivos todo el día, el ministro está comprometido con su trabajo”. /Comunicación Tucumán