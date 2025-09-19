Durante la jornada de este viernes, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, visitó los barrios Ampliación Victoria II y Villa Alem, donde se instalaron garitas preventivas policiales y conversó con los vecinos.

En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad, expresó: “Seguimos avanzando con la instalación de garitas en los distintos barrios de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, conforme a las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo”.

Además, añadió: “El objetivo es acercar al Ministerio y al personal policial a cada uno de los vecinos para que nos comenten sus inquietudes, lo que nos permite seguir diagramando planes de seguridad”.

Las casillas cuentan con efectivos las 24 horas los 365 días del año y los agentes tienen una cobertura de 100 metros a la redonda. Las garitas poseen un botón antipánico, cámaras de seguridad y están interconectadas por una comunicación digital mediante Radio HT.

Los vecinos se mostraron muy conformes con las medidas tomadas, en ese aspecto, Víctor Hugo, dijo: “La verdad es que esto es muy beneficioso para todos nosotros. Es muy importante el trabajo que viene realizando el Ministerio y la Policía”. En su turno, Brenda, comentó: “Estoy muy agradecida con el gobernador y el ministro, esto es algo muy esencial tanto para el CACS donde trabajo como para las personas que van a la escuela o a la parada del colectivo”.

A su vez, Adriana, argumentó: “Necesitábamos mucho esta casilla policial, porque tendremos más prevención”. En ese contexto, Silvia, exclamó: “Es muy bueno lo que hacen los funcionarios, vi que colocaron muchísimas garitas en barrios de la Capital”.

En tal sentido, Carlos, enunció: “Todo lo que se haga por la seguridad es importante, estamos muy contento con mi familia”. Finalmente, Mariela, directora de la Escuela de la zona, contó: Agradezco a las autoridades que pudieron ver la necesidad en esta zona. Esto va a impactar en toda la comunidad”. /Comunicación Tucumán