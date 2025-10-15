Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, visitó los barrios Victoria, Independencia y Ciudadela, donde dialogó con vecinos mientras la Policía de Tucumán instalaba cuatro garitas preventivas.

En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad aseguró: “Continuamos recorriendo distintos barrios de San Miguel de Tucumán junto a mi equipo de trabajo y al personal policial. Conversamos con los vecinos, quienes nos manifestaron sus inquietudes”.

Además, agregó: “Colocamos cuatro cabinas preventivas que contarán con presencia de efectivos las 24 horas del día los 365 días del año. El objetivo es trabajar en equipo con la ciudadanía, porque de allí obtenemos datos importantes que nos permite seguir perfeccionando el plan de seguridad”.

Docentes de la zona expresaron su conformidad a las medidas. Gustavo, director de la Escuela Secundaria Pantaleón Fernández, destacó: “Estamos muy satisfechos y agradecidos porque nos han escuchado y nos dieron respuestas. Que nos acompañe el ministro es muy importante porque nos garantiza seguridad”.

Por su parte, Isabel, directora del Nivel Primario de la Escuela Pantaleón Fernández, comentó: “Eugenio se acercó a nosotros con mucha humildad para que le compartiéramos nuestras necesidades, y para coordinar nuevos encuentros en los que podamos analizar futuras mejoras”.

A su vez, Mariela, directora de la Escuela Patricias Argentinas, opinó: “Las garitas benefician a toda la comunidad, no solo a nuestro establecimiento educativo. Es una medida muy buena para prevenir el delito”.

También los vecinos compartieron sus impresiones. Isabel expresó: “Estoy agradecida al ministro, porque muchos entramos a trabajar muy temprano a la escuela de la zona, y esto nos brinda mayor seguridad”.

Finalmente, Magui, comentó: “Me sorprendió mucho que se haya acercado la máxima autoridad de Seguridad para preguntarnos como veíamos el barrio”. /Comunicación Tucumán