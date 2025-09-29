El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto al asesor ministerial, Manuel Zuccardi, inauguraron una nueva garita con el objetivo de reforzar la vigilancia policial y llevar tranquilidad a los vecinos, estudiantes y deportistas que frecuentan la zona de Parque 9 de Julio.

“Instalamos una nueva garita y continuamos trabajando en equipo, ya sea con las instituciones públicas, privadas o distintos organismos. En este caso, nos permite reforzar el corredor universitario de la avenida Benjamín Aráoz, lo que va a facilitar y permitir una mayor seguridad para todos aquellos que transitan esta arteria” expresó el jefe de la cartera de Seguridad.

La estructura fue emplazada en un espacio cedido por el Club Natación y Gimnasia y contará con un botón anti-pánico. Al respecto, el ministro enfatizó: “También contará con presencia policial las 24 horas, los 365 días del año y un recorrido extenso diagramado por personal de la Policía”.

Por su parte, Juan Terraf, presidente de la mencionada institución deportiva, se mostró muy agradecido por la iniciativa: “Cuando nos enteramos que el Ministerio quería poner un punto de seguridad por acá, nos ofrecimos, porque como organismo con función social sabemos que es un corredor muy importante, por las facultades, por el club, porque tiene muchos chicos que entrenan por ahí hasta tarde”

Agüero Gamboa finalizó diciendo: “Seguimos acercando el personal policial a los distintos barrios de San Miguel de Tucumán” en referencia al compromiso diario que lleva adelante, junto a la Fuerza de Seguridad, con la ciudadanía tucumana. /Comunicación Tucumán