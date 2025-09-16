Intento de narcotráfico en Tucumán: 43 kilos de cocaína hallados en los paneles laterales de una camioneta

En la Ruta Nacional N.º 40, en el departamento de Tafí del Valle, la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares” llevó a cabo un procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes, vehículos, dinero en efectivo y la detención de tres personas.

Los hechos se desarrollaron cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Citroën C4 en el que viajaban dos hombres de nacionalidad boliviana, padre e hijo, ambos mayores de edad. Durante las consultas rutinarias, las respuestas de los ocupantes presentaron inconsistencias y dudosa veracidad.

Posteriormente llegó al lugar una pick up Fiat Toro, ocupada por otro hombre boliviano, quien declaró que se dirigía desde Cafayate (Salta) hacia Lomas de Zamora (Buenos Aires). Al inspeccionar la camioneta, los gendarmes observaron anomalías en la caja de carga: tornillos de las paredes laterales removidos, un fuerte olor a pegamento y la visibilidad de paquetes rectangulares a través de orificios en la chapa.

Ante estas circunstancias se solicitó el control documentológico de los vehículos y sus ocupantes, que estableció una vinculación entre las tres personas y determinó que el Citroën funcionaba como “puntero”. Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, el operativo fue trasladado a las instalaciones de la unidad, donde se realizó una inspección más exhaustiva con el uso de un escáner móvil. En esa intervención se extrajeron 41 ladrillos envueltos en cinta color ocre que contenían una sustancia blancuzca y un ladrillo con material de origen vegetal. En total se incautaron 43.870 kilos de cocaína, 265 gramos de hojas de coca, además de dos vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo —2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos—.

Los tres ocupantes fueron detenidos e imputados por infracción a la Ley 23.737, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente. El procedimiento refleja un accionar coordinado entre el personal de la Sección “Monteros” y el Juzgado Federal, con utilización de técnicas de inspección electrónicas complementarias y medidas de custodia de la evidencia secuestrada.