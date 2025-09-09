Efectivos de la Patrulla Motorizada y de la Guardia Urbana de Concepción realizaron la detención de un hombre acusado de intentar sustraer herramientas de un camión estacionado en el playón del Ingenio La Corona, ubicado sobre avenida Nasif Estéfano. Según fuentes policiales citadas por el sitio local Vientos Tucumanos, el hecho se produjo cuando personal de seguridad del lugar sorprendió al sospechoso manipulando el vehículo.

El propietario del camión logró reducirlo hasta la llegada de los uniformados. Una vez en el lugar, los agentes procedieron a la aprehensión inmediata del acusado, quien fue trasladado a la Comisaría de Concepción. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción, que dispuso que el detenido permaneciera en calidad de aprehendido mientras se instruyen las actuaciones correspondientes.

No se informaron detalles adicionales sobre el estado de salud del aprehendido ni sobre la posible recuperación de las herramientas. Las autoridades continúan con las medidas de rigor para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.