Personal penitenciario, junto a efectivos de la División Patrulla Motorizada y Guardia Urbana Concepción, apresaron a un menor de edad que intentó barretear la entrada de la Unidad n°3 del Servicio Penitenciario Provincial.

En circunstancias que un efectivo del penal realizaba rondas de vigilancia por todo el perímetro, divisó a un adolescente forzando la entrada del lugar con intenciones de robo. El suboficial actuó inmediatamente, lo redujo y lo mantuvo retenido hasta la llegada de los empleados policiales.

Minutos después, los uniformados arribaron al mencionado edificio y, tras secuestrar el elemento con el que el maleante pretendía ingresar, lo trasladaron a la delegación de Policía donde fue identificado. Posteriormente, la fiscalía interviniente resolvió que el sospechoso fuera alojado en el Centro de Admisión y Derivación. /Comunicación Tucumán