Interpol dispuso la fecha en la que Fred Machado será extraditado a EEUU

El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado desde la Argentina hacia los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, informaron fuentes judiciales. La decisión fue comunicada por Interpol a la justicia federal de Neuquén, que dispuso la entrega del imputado por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y una presunta estafa piramidal vinculada a la venta de aeronaves.

Machado permanecerá detenido hasta la fecha de traslado y, en caso de condena en la causa norteamericana, se le computarán los casi cinco años que ya lleva en prisión preventiva.

La investigación que atraviesa al empresario incluye acusaciones por un esquema de ventas fraudulentas de aviones que, según la fiscalía, habría operado con características de estafa piramidal, además de maniobras de blanqueo de capitales y vínculos con redes de narcotráfico. Una socia suya fue condenada el año pasado a 16 años de prisión en la investigación local, hecho que formó parte de la documentación remitida a las autoridades extranjeras en el proceso de extradición.

El expediente cobró resonancia pública por la relación entre Machado y el diputado nacional con licencia José Luis Espert: documentos y testimonios indican que Espert utilizó aeronaves del empresario durante su campaña presidencial de 2019 y que recibió una transferencia de 200.000 dólares un año después, datos que fueron analizados durante las pericias judiciales.

Estas conexiones motivaron un interés periodístico y político en torno al caso desde sus inicios. El traslado se realizará en un vuelo de línea desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con custodia y medidas de seguridad a cargo de las autoridades estadounidenses.

En el envío a Estados Unidos se incluirán los bienes secuestrados al momento de su detención, entre ellos su teléfono celular, según informaron los organismos intervinientes.