En el barrio San Miguel, un juego infantil terminó en violencia armada durante el pasado fin de semana: un niño recibió un disparo en un pie después de que la pelota con la que jugaba cayera dentro de la vivienda de un vecino.

Según fuentes policiales, efectivos que realizaban un patrullaje de prevención fueron derivados al lugar por un joven de 19 años, quien explicó que su hermano pequeño había arrojado la pelota hacia el interior de la casa lindera mientras jugaba al fútbol. En respuesta, el propietario de la vivienda efectuó disparos que alcanzaron al menor.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños por su padrastro. Los policías se presentaron en la casa del presunto agresor, quien entregó voluntariamente la pistola utilizada en el hecho. Posteriormente quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, conforme a lo ordenado por la Unidad Fiscal que interviene en la causa.

La Policía continúa investigando el episodio para determinar las circunstancias exactas del suceso y las responsabilidades penales que correspondan.