Según los vecinos de la zona, dos jóvenes, separados por una enemistad de vieja data, comenzaron una discusión que subió de tono con rapidez.

De las palabras pasaron a los golpes y, en medio de la refriega, uno de ellos extrajo un arma blanca con la que le asestó un puntazo en el pecho a su rival.

La víctima, de 29 años, falleció en el lugar, mientras su presunto agresor, identificado por los testigos como «Marcelito», escapaba del lugar.

De inmediato, mientras el Ministerio Público Fiscal comenzaba a recoger pruebas en la escena del crimen, la Policía inició una pesquisa para tratar de dar con el sospechoso que, en horas de la mañana del jueves, fue detenido.