Investigan el asesinato de un joven de 29 años en Las Talitas: un detenido
Una violenta pelea que se desató en la madrugada de este jueves en el barrio Valle Hermoso, de Las Talitas, derivó en un brutal crimen y en la detención del señalado.
Según los vecinos de la zona, dos jóvenes, separados por una enemistad de vieja data, comenzaron una discusión que subió de tono con rapidez.
De las palabras pasaron a los golpes y, en medio de la refriega, uno de ellos extrajo un arma blanca con la que le asestó un puntazo en el pecho a su rival.
La víctima, de 29 años, falleció en el lugar, mientras su presunto agresor, identificado por los testigos como «Marcelito», escapaba del lugar.
De inmediato, mientras el Ministerio Público Fiscal comenzaba a recoger pruebas en la escena del crimen, la Policía inició una pesquisa para tratar de dar con el sospechoso que, en horas de la mañana del jueves, fue detenido.