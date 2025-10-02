Investigan el asesinato de un joven de 29 años en Las Talitas
Una violenta pelea que se desató en la madrugada de este jueves en el barrio Valle Hermoso de Las Talitas derivó en un brutal crimen y en la intensa búsqueda del supuesto autor.
Según los vecinos de la zona, dos jóvenes, separados por una enemistad de vieja data, comenzaron una discusión que subió de tono con rapidez.
De las palabras pasaron a los golpes y, en medio de la refriega, uno de ellos extrajo un arma blanca con la que le asestó un puntazo en el pecho a su rival.
La víctima, de 29 años, falleció en el lugar, mientras su matador, identificado por los testigos como «Marcelito», escapaba del lugar.
De inmediato, mientras el Ministerio Público Fiscal comenzaba a recoger pruebas en la escena del crimen, la Policía inició una pesquisa para tratar de dar con el sospechoso.