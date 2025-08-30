Investigan estafa millonaria en la venta de semirremolques: un detenido en Tucumán y elementos secuestrados

Luego de una investigación realizada por efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal, detuvieron a un hombre vinculado a la estafa a una firma dedicada a la venta de semirremolques de la provincia de Santa Fe: secuestraron dos semirremolques, una camioneta, cheques, dinero en efectivo, un celular y documentación.

Se trata de una estafa de cientos de millones en la que el detenido y otra cómplice están señalados como los autores de este delito. Todo inició a partir de la denuncia de la firma damnificada, reconocida a nivel nacional en el rubro del transporte pesado e industria metalúrgica, que indicó que en octubre del año pasado le vendieron al actual detenido dos semirremolques. Este hombre realizó la operación con cheques firmados por su pareja con fondos de un banco tucumano. La operación se concretó por el valor de $130.000.000, acordando el pago en 20 cheques, de los cuales en el mes de noviembre comenzaron a tener problemas para cobrarlos.

En esta ocasión, el acusado se comunicó nuevamente con la empresa damnificada, solucionando este problema y gestionando nuevos negocios; pero esta vez involucraba a una empresa china ubicada en la localidad de Fiambalá, Catamarca, a través de la cual realizó nuevas compras de semirremolques por un monto de $12.000.000. Esta operación se concretaría en el presente año, pero los problemas surgieron nuevamente al no cumplir con lo pactado: no pudieron concretar el cobro de los cheques (rechazados por falta de fondos).

Luego intentó realizar un tercer negocio, que finalmente no pudo concretarse debido a las continuas faltas, ocasionando un perjuicio económico a esta firma valuado en aproximadamente $200.000.000.

Investigación

El 25 de agosto la justicia interviniente solicitó la investigación pertinente a esta unidad especial de la policía para constatar los domicilios de los involucrados, así como también en la provincia de Catamarca para verificar el domicilio de la empresa china mencionada por el acusado. En base a las pruebas recabadas, solicitaron medidas de allanamiento, secuestro y detención de esta pareja.

De manera simultánea, el órgano judicial competente autorizó los allanamientos tanto para la empresa ubicada en la vecina provincia como también en Tucumán, para detener a estas personas y proceder al secuestro de elementos ligados a esta causa.