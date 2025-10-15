Un joven de 27 años fue asesinado en la plaza de La Trinidad la noche del pasado martes, informaron fuentes policiales. La víctima recibió dos puñaladas durante el hecho; las heridas en el pecho resultaron letales.

Según el informe preliminar, el agresor huyó tras el ataque, pero fue detenido por la Policía pocas horas después. La detención se produjo tras un operativo de búsqueda en la zona y mediante testimonios de testigos que aportaron datos sobre la huida y la identidad del sospechoso.

El detenido registra antecedentes penales: recientemente había recuperado la libertad tras cumplir una pena en el penal de Villa Urquiza por un homicidio. Ese antecedente figura en las constancias que maneja el Departamento Judicial y será tenido en cuenta en la causa.

En la investigación, los pesquisas trabajan con la hipótesis de que el crimen habría sido motivado por un conflicto pasional.

La causa permanece en etapa de investigación. No se descartan nuevas medidas judiciales conforme avance el peritaje y se incorporen testimonios que permitan precisar el móvil y las circunstancias del homicidio.