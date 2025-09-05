La mañana del viernes se quebró en Los Puestos con un episodio que alteró la rutina del paraje. En la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.234, una Motomel Smash sin dominio visible, conducida por un adolescente de 14 años, impactó contra la parte trasera de un Chevrolet Corsa gris oscuro. El conductor del automóvil resultó sin lesiones aparentes. El joven sufrió politraumatismos y, por precaución, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Niños para recibir atención especializada.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Los Puestos y personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias. Por disposición de la fiscal de turno, la Dra. Valeria Jorge, de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas, se procedió al secuestro de ambos vehículos y al relevamiento de las cámaras de la zona con el fin de esclarecer la mecánica del choque.

La investigación busca determinar circunstancias como la velocidad, la distancia de seguimiento y si hubo maniobras previas que condujeron al impacto. En tanto, las autoridades locales recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y el uso de elementos de seguridad, especialmente tratándose de conductores menores de edad, cuya presencia en la vía pública plantea, además, una cuestión normativa y preventiva que será evaluada en el marco de la causa.