Un adolescente fue detenido tras intentar forzar el acceso a la Unidad N.º 3 del Servicio Penitenciario de Tucumán, situada en la localidad de Concepción. El episodio se produjo cuando un suboficial penitenciario que realizaba rondas de vigilancia observó al joven manipulando la cerradura de una de las puertas de ingreso.

Actuando con rapidez, el efectivo intervino, redujo al sospechoso y lo mantuvo retenido en el lugar hasta la llegada de personal policial. Minutos después arribaron patrulleros de la División Patrulla Motorizada y agentes de la Guardia Urbana de Concepción, quienes procedieron al secuestro del elemento empleado para forzar la entrada.

El adolescente fue trasladado a la dependencia policial para su identificación. Por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación, conforme a los procedimientos establecidos para menores en conflicto con la ley.

La intervención oportuna del personal del Servicio Penitenciario y de las fuerzas de seguridad impidió el ingreso al establecimiento y permitió el aseguramiento del supuesto autor, en tanto las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.