Jóvenes asesinadas en La Matanza: los macabros detalles que reveló la autopsia

Las mujeres fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a unas tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, donde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Y fue esa imagen borrosa de una cámara de seguridad lo último que se supo de ellas, hasta su hallazgo.

Los investigadores detectaron el impacto de los teléfonos celulares de las chicas desaparecidas (las tres tenían Iphone) en una casa de Florencio Varela donde encontraron sus cuerpos descuartizados escondidas en el fondo de una propiedad.

Ya detuvieron a cuatro personas y cada vez toma más fuerza la hipótesis de que fueron víctimas de narcos peruanos de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Los detenidos fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Angel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Parra e Ibarra fueron apresados por la policía en la casa allanada.

Uno de ellos confesó que parte de la brutalidad quedó registrada en una transmisión privada por Instagram. Así lo confirmó por la noche el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso: "Toda esa sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram en lo que fue un acto de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes de esa organización".

En la noche de este miércoles trascendieron los primeros detalles de la autopsia. Morena, Brenda y Lara fueron torturadas antes de ser asesinadas en el contexto de una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las jóvenes se habría quedado con droga ajena.

Según fuentes oficiales, a Lara, la chica de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen. En tanto que Morena fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla.

De acuerdo a los resultados preliminares de las autopsias, Brenda presentaba una fractura de cráneo -que fue lo que le provocó la muerte-, un aplastamiento del macizo facial y varias heridas punzocortantes en el cuello. Todas estas lesiones fueron en vida, en tanto que los médicos forenses constataron un profundo corte, de lado a lado, en el abdomen, que fue el provocado después de muerta.

Fuentes judiciales indicaron que, por su parte, el cuerpo de Morena presentaba una luxación cervical y varios golpes en la cara, al tiempo que Lara tenía una herida de arma blanca en el cuello que le seccionó la carótida.

Investigación policial

El viernes por la noche, cuando las chicas no respondían y no regresaban a sus casas, los teléfonos de sus amigas y las redes sociales se inundaron con las fotos de las chicas buscando cualquier información respecto de su paradero.

Según fuentes de la investigación, la Policía bonaerense realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.

Esa casa habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.

Al llegar encontraron a un hombre y una mujer que estaban limpiando manchas en la pared. Se supo después, mediante la utilización del reactivo luminol, que eran de sangre.

La Policía fue después a un hotel de la zona, donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14.

En el patio de la vivienda allanada encontraron tierra removida y tres cuerpos descuartizados.

La rotonda de La Tablada se convirtió en una especie de velorio colectivo apenas se confirmó que esos cuerpos eran de Brenda, Lara y Morena. No hubo momento en el que la zona quedara vacía y con el correr de las horas cada vez más personas empezaron a volver al punto de encuentro.

Las cubiertas volvieron a encenderse pero ya no pedían la aparición de las chicas: pedían Justicia.

La identificación del vehículo que hizo la Municipalidad de La Matanza se aportó a la Justicia el lunes a la mañana, una vez conocida la denuncia por la desaparición de las tres jóvenes, realizada por sus familiares la tarde del domingo.

"¿Por qué esperaron tanto? Eso es lo que nos da bronca a nosotras. Por qué no las buscaron, por qué hablan más de lo que hacían ellas que de lo que les pasó. Si no era por los medios que vinieron acá el lunes, esto quedaba en la nada porque acá los que más tienen tienen todo y nosotros nada", se quejó Florencia (30) otra vecina del barrio que conocía a Lara desde chiquita.

De acuerdo a la investigación, las chicas habían sido invitadas a una fiesta con la promesa de pago de 300 dólares para cada.

Una de las versiones que buscará profundizar la Justicia es si las jóvenes eran trabajadoras sexuales y si fueron asesinadas como parte de una venganza narco.

Con el correr de las horas el dolor de las familias, atravesadas por la bronca, partió el pedido de justicia. "A Morena y a Brenda las engañaron, ahora está saliendo todo a la luz. Que la detengan a la hermana de Lara porque vinieron a ofrecerle algo a mis nietas y las engañaron", dijo Antonio, el abuelo de las jóvenes poco antes de que un familiar lo alejara de los medios.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que se trató de un asesinato "premeditado" y "profesional". “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”, dijo.

"Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco. Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho”, declaró Alonso.

La investigación está en manos del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere que delegó las medidas de prueba en la DDI de la Matanza, de la Policía Bonaerense.