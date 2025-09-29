Junín: se incendió un geriátrico y fallecieron cuatro personas

Un incendio en un geriátrico de la ciudad bonaerense de Junín provocó la muerte de cuatro adultos mayores y dejó a otros cinco en estado crítico. El hecho ocurrió el viernes por la mañana, entre las 6:30 y las 7, en el establecimiento "Nuevo Amanecer", ubicado en la calle Nahuel Payún al 300, a pocos metros de la ruta nacional 188.

De acuerdo con medios locales, el fuego se habría originado por una falla en un termotanque, lo que hizo que las llamas se propagaran rápidamente por gran parte de la estructura.

Bomberos, personal de Defensa Civil y efectivos policiales llegaron minutos después del inicio del incendio y lograron evacuar a más de 20 personas. Sin embargo, cuatro residentes fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas.

Las primeras muertes confirmadas fueron las de Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo (82), quienes perdieron la vida el mismo viernes, tras ser trasladados a centros de salud de la zona.

En tanto, Osvaldo Pugliese (80) fue derivado en un avión sanitario hasta un hospital en Esteban Echeverría, donde finalmente falleció este domingo.

Otros cinco residentes permanecen internados en estado crítico en hospitales de Junín y Nueve de Julio.

La causa fue caratulada inicialmente como "homicidio culposo en concurso con lesiones culposas", aunque el fiscal Martín Laius, a cargo de la UFI N°8, advirtió que la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación.

En el marco del expediente fueron detenidas la dueña del geriátrico, Claudia Soledad Olguín (43), y una empleada, aunque ambas recuperaron la libertad el mismo viernes y continúan bajo investigación.

Vecinos de la zona aseguraron que el establecimiento no contaba con habilitación, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente. Además, familiares de las víctimas habían manifestado previamente quejas por el estado de las instalaciones y el trato recibido por los residentes. /El Liberal

