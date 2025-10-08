La autopsia confirmó que a la joven hallada sin vida en Entre Ríos la mataron de un disparo

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años desaparecida el viernes y hallada sin vida el martes, fue víctima de un disparo de arma de fuego, según los resultados preliminares de la autopsia informados por la fiscal Emilce Reynoso. El cuerpo fue localizado dentro de un aljibe en una zona rural de la provincia de Entre Ríos; los forenses indicaron que la herida de arma de fuego habría sido la causa de la muerte.

La investigación está caratulada como femicidio por el Ministerio Público Fiscal. El hallazgo se produjo en un camino rural conocido como Los Zorrinos, que conecta con la Ruta 12 y se encuentra cerca del club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso a Gobernador Mansilla, localidad donde residía la víctima. El pozo tenía aproximadamente diez metros de profundidad y el cuerpo estaba a unos 500 metros de la autovía, en un sector apartado y de escasa población.

La búsqueda se mantuvo durante tres días desde la denuncia presentada por la familia. Más de 130 personas participaron del operativo, entre policías, cadetes, bomberos, equipos caninos y drones. El domingo por la madrugada se localizó el vehículo que Daiana había usado la tarde del viernes; el automóvil estaba con las llaves puestas en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano.

En la audiencia de imputación celebrada el martes fue detenido un hombre de 55 años, a quien se le dictaron 90 días de prisión preventiva. El acusado se abstuvo de declarar; la fiscal lo imputó por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego y es considerado el principal sospechoso en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta.