Un episodio con tintes escalofriantes conmocionó durante la mañana de este jueves a los vecinos del barrio Palermo en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Cerca de las 9 de la mañana, un matrimonio de apellido Russo, residente en una casa ubicada sobre calle Irigoyen, puso en aviso de la policía que su nieta de apenas 9 años, se encontraba sin vida.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la madre de la niña es una paciente psiquiátrica y le habría suministrado la noche anterior tres pastillas de clonazapem, una droga con propiedades ansiolíticas.

Efectivos de la Comisaría Nº 13 bajo las ordenes del fiscal Mariano Gómez trabajaron en el lugar donde personal de Salud examinó el cuerpo y confirmó el deceso. /Diario Panorama