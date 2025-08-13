El reciente procedimiento policial en la zona ha suscitado la intervención de las autoridades judiciales, en un suceso que se desencadenó por una alerta sobre disturbios en el área. La rápida respuesta del equipo liderado por el oficial principal Dardo Ávila, quien se desempeña como jefe de la división, fue crucial para el desarrollo de la situación. Al llegar al lugar, los uniformados lograron reducir al sospechoso, asegurando diversas armas blancas que se encontraban en su poder.

Esta acción preventiva fue fundamental para evitar que el conflicto se intensificara, garantizando así la seguridad de los ciudadanos en el sector. El operativo fue supervisado por el comisario mayor Sergio Juárez, quien ocupa el cargo de director de la Dirección General de Prevención Ciudadana 911, y por el comisario mayor Alejandro Rodríguez, subdirector de dicha repartición. La colaboración y coordinación entre los distintos niveles de la fuerza policial fueron evidentes durante esta intervención, lo que permitió una resolución ágil y efectiva de la situación.

Posteriormente, la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar asumió la responsabilidad de la causa, llevando a cabo las diligencias necesarias para el establecimiento de las circunstancias del incidente. En este contexto, se ordenaron medidas judiciales que buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del detenido, en un proceso que se enmarca dentro de las normativas vigentes en materia de seguridad y justicia. Así, las autoridades continúan trabajando para abordar situaciones de riesgo y garantizar la protección de la comunidad.