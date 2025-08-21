La detención de un policía con un kilo de marihuana derivó en la renuncia de un funcionario

Un sorpresivo operativo policial realizado en Yerba Buena, dejó como saldo la detención de tres personas y el secuestro de un kilo de flores de marihuana. Lo más llamativo del procedimiento es que uno de los detenidos además de ser policía en actividad, es hijo de un funcionario provincial.

Hay dos versiones sobre cómo se produjo la detención por parte del personal de la comisaría de Yerba Buena. Una sostiene que el agente estaba en el interior de un vehículo estacionado en avenida Aconquija al 1.900 junto a otra persona, cuando un tercero se subió al auto y, luego de unos minutos, se bajó. Los agentes sospecharon y se acercaron para identificarlos. Al pensar que podría haberse tratado de una transacción de drogas, revisaron el vehículo y descubrieron que tenían flores de marihuana.

La otra indica que los policías actuaron luego de que el vehículo retornara bruscamente por la avenida después de que el tercero sospechoso se subiera al auto. Por eso habrían decidido perseguirlo.

Más allá de cómo se produjo la detención, lo cierto es que en el interior del auto encontraron dos paquetes con flores de marihuana. Fuentes judiciales confirmaron que el policía, cuyo nombre no trascendió por ahora, tenía colgando la chapa identificatoria y portaba el arma reglamentaria cuando fue demorado por sus colegas. El arrestado era personal transitorio y desde hace poco tiempo prestaba servicio en la ex Brigada de Investigaciones.

La Justicia Federal ordenó la aprehensión e incomunicación de los tres sospechosos. Uno de los principales puntos que intentará resolver es cuál es el origen del cannabis que tenían en su poder. En la calle, el valor de ese producto llega a $9 millones.

La sorpresa estalló cuando el efectivo policial fue identificado. Los uniformados descubrieron que habían aprehendido al hijo de Miguel Gómez, quién tiempo atrás llegó a ser jefe de la ex Brigada de Investigaciones.

Después de retirarse, se recibió de abogado y fue uno de los primeros integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. También llegó a ocupar el cargo de secretario de Seguridad, posteriormente fue designado como director de Institutos Penales y actualmente se desempeñaba como Subsecretario de Servicios Penitenciarios.

Tras tomar conocimiento de la aprehensión de su hijo, Gómez presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el gobernador Osvaldo Jaldo en la noche del miércoles. / La Gaceta