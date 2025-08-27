La Justicia condenó a cadena perpetua al femicida de Barrio Victoria

Este miércoles 27 de agosto se realizó una audiencia de juicio abreviado en la que Ramón Gerardo Valdez, de 51 años, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de su pareja, Marta del Valle Santillán, de 50. El hecho ocurrió el domingo 25 de mayo en una vivienda ubicada en la calle Larrea al 1700, en el barrio Victoria de San Miguel de Tucumán. La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal.

Durante la audiencia se presentaron informes de autopsia, que determinaron que la causa de muerte fue una sepsis posterior a una herida por arma de fuego, y pericias balísticas que señalaron el uso de un rifle Remington calibre 11,25 mm. Además, se incorporaron las declaraciones de los hijos menores de la pareja, de 11, 15 y 16 años, tomadas en Cámara Gesell. La auxiliar de fiscal, María José Agüero, sostuvo que existieron agravantes y describió la conducta del imputado como dolosa, dirigida a causar la muerte.

El juez aceptó el acuerdo de juicio abreviado y ordenó el traslado de Valdez desde su lugar de detención al Servicio Penitenciario de Villa Urquiza. La condena a prisión perpetua incluye una cláusula de revisión a los 20 años. El ataque se produjo alrededor de las 12:30 del 25 de mayo, cuando Valdez estaba en el domicilio junto a Santillán y sus tres hijos; el disparo impactó en el costado izquierdo del pecho, con orificio de salida en la zona lumbar baja.

Marta Santillán permaneció internada y falleció el 8 de junio en el hospital Padilla. Según la acusación, el crimen se cometió en el marco de una relación marcada por asimetría de poder y sometimiento. El proceso judicial continuó con la tramitación del traslado y la aplicación de las medidas correspondientes conforme a la sentencia.