La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 3, a cargo de Ignacio López Bustos, solicitó este domingo el control de detención, la formulación de cargos y medidas de coerción contra un hombre de 51 años acusado de al menos tres casos de abuso sexual en la vía pública. El juez interviniente aceptó en forma parcial el pedido y ordenó la continuidad de la prisión preventiva por 45 días mientras la investigación avanza.

La causa se encuentra en etapa inicial y se prevén diligencias probatorias, entre ellas declaraciones en cámara Gesell de las víctimas. El caso ganó notoriedad cuando se difundió un video en el que se observa al imputado tocando a una menor en la intersección de avenida Mitre y Mate de Luna. Tras la identificación, la Policía lo detuvo en una zona boscosa conocida como Las Ánimas, en el límite con la provincia de Santiago del Estero.

En el momento de la aprehensión llevaba dinero, circunstancia que, según la fiscalía, permitiría presumir un intento de trasladarse o de ocultarse fuera de la jurisdicción. Según la acusación, la fiscalía le atribuye tres hechos cometidos durante este año, todos en las inmediaciones de las avenidas Mate de Luna y Mitre. El primero habría ocurrido el 4 de marzo en horas de la tarde, cuando una joven denunció haber sido manoseada al ingresar a su domicilio. El segundo se habría registrado el 28 de julio alrededor de las 6:00, en la esquina de Bernabé Aroz y 24 de Septiembre, cuando una mujer que iba a su trabajo fue abordada y tocada por el acusado.

El tercero corresponde al episodio difundido la semana pasada, en el que la víctima es una adolescente que ingresaba a un edificio acompañada por su madre. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Entre los sustentos expuestos se mencionó la ubicación del detenido al borde de la provincia con dinero consigo y el impacto psíquico en las víctimas, que se encuentran afectadas por lo ocurrido. La calificación provisoria es la de abuso sexual simple en tres oportunidades, en concurso real; la causa continuará con medidas de prueba para confirmar la responsabilidad del imputado.