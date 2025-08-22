La Justicia dictaminó un mes de prisión preventiva para el hombre que amenazó a Osvaldo Jaldo

El hombre que publicó amenazas contra el gobernador Osvaldo Jaldo en la red social Facebook quedó detenido y, en la primera audiencia realizada este viernes, el juez interviniente, Eduardo Martín González, le dictó prisión preventiva por 30 días. El imputado, un hombre de 52 años apodado “Chanchón”, fue apresado en un allanamiento practicado el jueves en un domicilio de Monteros, donde se secuestraron tres teléfonos celulares que serán peritados.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, dirigida por Mariano Fernández, y en la audiencia intervino el auxiliar de la fiscal Hugo Gonzalo Guerra. La Fiscalía formuló cargos por amenazas e instigación a cometer delitos y solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando riesgos procesales como el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.

El auxiliar sostuvo que "estamos ante un hecho gravísimo. El acusado profirió las amenazas en contra del gobernador aprovechándose de una red social, de manera personalizada y en forma violenta". Según consta en la causa, mientras se transmitía en vivo un discurso del mandatario tucumano en Villa Quinteros, un usuario vinculó la cuenta del sospechoso y publicó en los comentarios: “Se presta para boletearlo al hdp (sic) ese de Jaldo como colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”. Ante esa publicación, el jefe de Policía remitió al juez una captura de pantalla y la División Delitos Telemáticos y Económicos efectuó un informe técnico de comparación de imagen.

El informe, que integró el expediente, señaló que entre las fotos del perfil de Facebook y la imagen del Registro Nacional de las Personas (Renaper) "se encontraron numerosas coincidencias en las características fisonómicas". Con estos elementos, el magistrado dispuso el allanamiento y la detención del sospechoso, y aceptó parcialmente el pedido fiscal: otorgó medidas de coerción "de máxima intensidad" por el término de 30 días. Los teléfonos secuestrados serán peritados y se tomarán declaraciones testimoniales mientras avanza la investigación en la Unidad Fiscal.