La Unidad Fiscal Criminal II imputó a un policía por amenazas agravadas con arma de fuego, luego de un episodio ocurrido el viernes pasado en la zona de Esquina y Mancopa. Según informó la auxiliar de fiscal Daniela Falchi, la acusación se formuló el lunes 18 de agosto bajo la dirección del fiscal Ernesto Salas López, y alcanza al agente en calidad de autor del hecho.

Falchi relató que el viernes 15, alrededor de las 09:30, la denunciante salió de su lugar de trabajo para buscar a su perro, que se había escapado. Al acercarse a un campo cosechado de cañas, ubicado a aproximadamente un kilómetro hacia el oeste de la ruta nacional 9, escuchó dos disparos y encontró a su animal muerto. En el lugar estaba el sospechoso, vecino de la zona y efectivo de la fuerza, con un arma de fuego en la mano.

Al reclamarle por la muerte del perro, la mujer fue amenazada por el hombre, quien —cuando la situación se tornó más tensa— guardó el arma en la cintura. Tras el episodio, el imputado se presentó de manera voluntaria en la comisaría local y entregó el arma utilizada en el disparo, según constancias del expediente.

La fiscalía solicitó medidas de menor intensidad por seis meses, que incluyen la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio no menor a 200 metros y la prohibición de portar armas. Asimismo, pidió que se notifique a la Jefatura de Tucumán para el cumplimiento estricto de la restricción de armas. Las medidas fueron autorizadas por el juez interviniente y quedaron registradas en la causa.