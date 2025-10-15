La madre de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina (24), y de su exsuegra Mariel Zamudio en barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba, aseguró que su hijo es “un asesino”.

“Estoy dolida. El dolor ya es mi grande que mi cuerpo. Sé que hay familiares que van a hacerse cargo de mi nieto con toda seguridad, que son mucho más jóvenes que yo. Agradezco eso. Si no había nadie, me presentaba. Yo soy una señora de 63 años, ya grande, con algunos problemitas de salud”, relató la mujer.

"Es un asesino"

“Obviamente dolida por lo que mi hijo ha hecho que no tiene nombre, que no tiene calificación. Es un asesino y va a estar toda la vida en la cárcel”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Yo me divorcié en el año 2007, cuando Pablo tenía 22 años. En el 2010 él tuvo un entredicho conmigo porque él llevaba la parte digital de una revista cultural que yo tenía, y dejó de hablarme. A partir de ahí también dejó de hablarle al padre”, recordó.

“Tratábamos de comunicarnos con él y nos era imposible. Nos bloqueó de todos lados. Cuando llamábamos a la puerta de su apartamento no contestaba o hacía decir que no estaba”, remarcó la mujer.

"Varones Unidos"

Además señaló que en su familia no profesaban “los valores de Varones Unidos” y que “al parecer en 2016 crea ese sitio que a mí me lo da a conocer un compañero de trabajo”.

“Yo no podía creer lo que estaba leyendo, no podía creer que estaba el nombre de mi hijo ahí, porque eran valores que nunca se profesaron”, recalcó.

“Luna estaba aterrada”

“A mi nietito lo vi dos veces personalmente y también lo veía, mientras mi hijo no lo sabía, con Luna por videollamada, hablábamos, le enseñé a tejer a Luna. Fue hasta que Pablo lo descubrió y le prohibió a Luna hablar conmigo”, prosiguió en su relato.

“Luna era una mamá completamente presente. Dejó de estudiar, dejó todo por P. La abuela trabajaba y mantenía la casa porque mi hijo no le pasaba la pensión que tenía que pasarle y le hacía la vida imposible. Luna estaba aterrada”, describió la mujer.

“Con mi hermana llegamos a pagarle comida a través de mi cuñado. También le dimos dinero para que pudiera pagar la luz. No estaban viviendo una situación muy buena económicamente”, añadió.

"Fue algo atroz"

“Fue algo para nosotros atroz. Mi hermana está deshecha no puede atender el teléfono, mi exesposo está destrozado también. No sabe qué hacer, no entiende nada de lo que está pasando”, afirmó.

Cuando se le preguntó si imaginó en algún momento que su hijo pudiera hacer algo así, la mujer respondió: “No. Que pudiera llevarse a Pedro sí. Pero que matara, no”.