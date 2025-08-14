La policía aprehendió a ocho personas por amenazas y usurpación de terrenos

En la noche del miércoles, un operativo de la División Patrulleros 911 resultó en la aprehensión de ocho individuos, incluidos dos menores de edad, en respuesta a un incidente relacionado con amenazas con arma de fuego y usurpación de propiedad. El suceso tuvo lugar en la intersección de Canal Sur y calle Poviña, en el barrio 2 de Septiembre, donde una mujer había denunciado que minutos antes un grupo de personas la había amenazado con un arma de fuego con la intención de usurpar su vivienda.

Al recibir la denuncia, los efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y, tras ingresar a la propiedad, lograron aprehender a los presuntos usurpadores. Durante este procedimiento, las autoridades también procedieron al secuestro de un arma de fuego real, dos réplicas de armas, una motocicleta y cuatro teléfonos celulares que pertenecían a los detenidos.

Además, al consultar la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se descubrió que una de las mujeres involucradas, de 31 años, tenía un pedido de captura vigente por un delito de robo. En consecuencia, esta persona fue detenida y quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal. La Unidad Fiscal de Estafa, Defraudación y Ciber Criminalidad de la II Nominación validó tanto los secuestros como la aprehensión de los adultos involucrados en el incidente.

En cuanto a los menores de edad, se tomó la decisión de entregarlos a sus progenitores, siguiendo el protocolo establecido para situaciones que involucran a jóvenes. El operativo fue liderado por el jefe de la División, Comisario Principal René Sánchez, y supervisado por el Director General de Prevención Ciudadana, Comisario Mayor Sergio Juárez, quienes aseguraron que todos los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo con las normativas vigentes, garantizando así la integridad de los involucrados y el respeto por los derechos de los detenidos.