La policía detuvo a una mechera que que fue captada en cámara robando
Según quedó registrado en el material fílmico, la supuesta autora utilizó una campera como distracción para efectuar la sustracción
Una mujer fue detenida tras un robo ocurrido en un bar del centro de San Miguel de Tucumán. El hecho quedó registrado por las cámaras del local: la presunta autora se hizo pasar por clienta, se sentó junto a un hombre que tomaba café y, con movimientos disimulados y cubriendo sus manos con una campera, le sustrajo pertenencias que estaban sobre la silla. El video fue difundido por los propietarios como advertencia a clientes y comerciantes ante la repetición de este tipo de delitos.
A pocas horas del hecho, la policía realizó tres allanamientos vinculados a la investigación. Como resultado de las medidas se detuvo a una mujer mayor de edad y se secuestraron prendas de vestir y el objeto presuntamente sustraído, además de elementos de interés para la causa. Las fuentes oficiales indicaron que la medida busca esclarecer el circuito delictivo y recuperar los bienes de la víctima.
El episodio generó inquietud entre vecinos y usuarios de redes, que denunciaron la modalidad de “robar haciéndose pasar por cliente” en bares y restaurantes de la provincia. Dueños de locales reclaman mayor prevención y controles, mientras las autoridades locales intensifican patrullajes y trabajos de investigación para prevenir nuevos episodios.