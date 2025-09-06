Una mujer fue detenida tras un robo ocurrido en un bar del centro de San Miguel de Tucumán. El hecho quedó registrado por las cámaras del local: la presunta autora se hizo pasar por clienta, se sentó junto a un hombre que tomaba café y, con movimientos disimulados y cubriendo sus manos con una campera, le sustrajo pertenencias que estaban sobre la silla. El video fue difundido por los propietarios como advertencia a clientes y comerciantes ante la repetición de este tipo de delitos.

A pocas horas del hecho, la policía realizó tres allanamientos vinculados a la investigación. Como resultado de las medidas se detuvo a una mujer mayor de edad y se secuestraron prendas de vestir y el objeto presuntamente sustraído, además de elementos de interés para la causa. Las fuentes oficiales indicaron que la medida busca esclarecer el circuito delictivo y recuperar los bienes de la víctima.

El episodio generó inquietud entre vecinos y usuarios de redes, que denunciaron la modalidad de “robar haciéndose pasar por cliente” en bares y restaurantes de la provincia. Dueños de locales reclaman mayor prevención y controles, mientras las autoridades locales intensifican patrullajes y trabajos de investigación para prevenir nuevos episodios.