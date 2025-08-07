“La Policía de Tucumán continúa trabajando conforme a las instrucciones que nos imparten desde el Ministerio de Seguridad y nos transmite el Jefe y Subjefe de Policía. En ese sentido, esta Unidad Regional desplegó este miércoles un operativo en el que hubo 50 personas conducidas a diferentes dependencias, 13 motocicletas retenidas por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, que en muchos casos se trataba de motos en el que iban hasta cuatro y cinco personas, o motociclistas que circulaban sin casco; otras personas fueron aprehendidas por atentado y resistencia a la autoridad en las jurisdicciones de Alderetes y Delfín Gallo que fueron puestas a disposición de la Justicia”, detalló el Comisario General Carlos Ruiz, Jefe de la Unidad Regional Este, refiriéndose a los resultados del operativo preventivo.

El jefe Regional también resaltó la eficacia de estos operativos para reducir el índice delictivo. “La Policía se maneja con estadísticas diarias, semanales y mensuales para la planificación de seguridad, y esto viene dando sus resultados que se ven en los números reales. El índice delictivo de la provincia de Tucumán viene descendiendo mes a mes con respecto a los años anteriores. Es lo que nos pide el gobernador, el ministro de Seguridad y el Jefe de Policía, quienes disponen que los efectivos estén presentes junto a sus jefes en los territorios. En este operativo también estuvieron presentes el personal de Infantería y de las Divisiones Motorizadas que articulan el trabajo con las municipalidades. En el caso de ayer, se trabajó con la municipalidad de Banda del Río Salí que aportó sus recursos humanos y móviles”, concluyó Ruiz. /Comunicación Tucumán