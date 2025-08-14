La primera foto de Claudio Contardi, preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

La justicia argentina tomó cartas en el asunto y Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión tras el juicio que la modelo le inició por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Tras el fallo, se filtró la primera imagen del empresario detenido, en la que su expresión ha llamado la atención de miles de internautas.

La fotografía muestra a Contardi en un estado de evidente impacto por su situación legal, mientras se materializa la sentencia que lo aleja de la libertad por casi dos décadas.

La noticia ha generado un amplio debate y comentarios de apoyo hacia la modelo, quien durante años atravesó un proceso judicial complejo.