En la tarde de este jueves, un equipo policial de la Unidad Regional Capital desplegó en el Barrio Manantial Sur, un megaoperativo de control y prevención, el cual tiene como objetivo lograr un acercamiento con los vecinos, y llevarles tranquilidad.

En ese aspecto, el 2° jefe de la Unidad Regional Capital, comisario mayor, Manuel Orellana, expresó: “conforme a las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía, estamos en Manantial Sur desplegando un megaoperativo policial”.

Asimismo, añadió: “todos los días realizamos estos dispositivos a distintas horas, aplicando la Ley Nacional de Tránsito con puestos vehiculares fijos, la Ley de Narcomenudeo, la Ley de Contravenciones y el Código Procesal Penal”.

Del dispositivo participaron la Policía Vial, personal de diferentes dependencias, la Patrulla Motorizada, el Sistema Integral de Emergencias 911, la Guardia de Prevención Ciudadana e Infantería.

“El fin de estos trabajos es llevarles serenidad a los vecinos de los barrios de la Capital, y lograr un acercamiento para que nos planteen sus inquietudes”, cerró, Orellana. /Comunicación Tucumán