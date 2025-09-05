La Unidad Regional Capital desplegó un megaoperativo en el Barrio Manantial Sur
Del dispositivo participaron la Policía Vial, personal de diferentes dependencias, la Patrulla Motorizada, el Sistema Integral de Emergencias 911, la Guardia de Prevención Ciudadana e Infantería.
En la tarde de este jueves, un equipo policial de la Unidad Regional Capital desplegó en el Barrio Manantial Sur, un megaoperativo de control y prevención, el cual tiene como objetivo lograr un acercamiento con los vecinos, y llevarles tranquilidad.
En ese aspecto, el 2° jefe de la Unidad Regional Capital, comisario mayor, Manuel Orellana, expresó: “conforme a las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía, estamos en Manantial Sur desplegando un megaoperativo policial”.
Asimismo, añadió: “todos los días realizamos estos dispositivos a distintas horas, aplicando la Ley Nacional de Tránsito con puestos vehiculares fijos, la Ley de Narcomenudeo, la Ley de Contravenciones y el Código Procesal Penal”.
“El fin de estos trabajos es llevarles serenidad a los vecinos de los barrios de la Capital, y lograr un acercamiento para que nos planteen sus inquietudes”, cerró, Orellana. /Comunicación Tucumán